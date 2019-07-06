A101, Bu Hafta Samsung'un Popüler Telefonu Galaxy M20'yi Uygun Fiyatlı Bir Şekilde Satacak

Her hafta satışa sundukları akıllı telefonlarla beğeni toplayan A101, bu hafta da aktüel ürünler kapsamında Samsung'un yeni nesil akıllı telefonlarından birini satacak. A101, önümüzdeki hafta 11 Temmuz'da Samsung'un damla çentikli devasa ekrana sahip akıllı telefonu Galaxy M20'yi satacak.

6.3 inçlik Full HD bir ekranla gelen akıllı telefon Infinity-V tasarıma sahip. Büyük ekranlı telefonları sevenlerin daha çok ilgileneceği bu akıllı telefon gücünü Exynos'un 7904 yonga setinden alıyor. A101'in sattığı modelde 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunurken, kamera açısından da fiyatına göre başarılı sayılabilecek donanımla geliyor. Arka tarafında 13 + 5 MP kamera yer alan telefonda, 8 MP'lik de selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun en fazla dikkat çeken özelliği ise tam tamına 5000 mAh'lik bataryaya sahip olması. Üstelik bu batarya 15 W hızlı şarj desteğiyle çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

A101, Samsung Galaxy M20'yi 1629 TL'den satışa koymuş durumda. Aynı telefon Samsung'un resmi sayfasında 1849 TL'ten satışta, ancak burada da %8'lik bir indirimle 1699 TL'ye düşmüş durumda. Günümüz popüler tasarım standartlarını yakalayıp donanım olarak da fena iş çıkarmayan Galaxy M20 Samsung Türkiye garantisi ile 11 Temmuz'da A101 mağazalarında bulunacak.

Eğer, Galaxy M20'yi A101'den almak yerine direkt Samsung üzerinden almak istiyorsanız buraya tıklayarak telefonun resmi satış sayfasına ulaşabilirsiniz.