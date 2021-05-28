A101 29 Mayıs 2021 haftanın yıldızları! A101 haftanın ürünleri aktüel ürünlerinde neler var?
A101 aktüel ürünleri kapsamında birçok ürün yer almaktadır. Yoğurt, çay, şampuan, kurabiye çeşitleri, bulunmaktadır. A101'de neler var? A101 bu hafta aktüel ürünler! A101 29 Mayıs 2021 haftanın yıldızları! A101 haftanın ürünleri aktüel ürünlerinde neler var? A101 yarın aktüel ürünler neler?
A101 aktüel ürünleri kapsamında birçok ürün yer almaktadır. Yoğurt, çay, şampuan, kurabiye çeşitleri, bulunmaktadır. A101'de neler var? A101 bu hafta aktüel ürünler! A101 29 Mayıs 2021 haftanın yıldızları! A101 haftanın ürünleri aktüel ürünlerinde neler var?
A101 29 MAYIS HAFTANIN YILDIZLARI
Birşah yoğurt 14,75 TL
Sea Color saç boyası çeşitleri 9,95 TL
Şahin evlik dana sucuk 30 6,95 TL
Çokça çiğ köfte 8,75 TL
Çaykur Altınbaş klasik çay 23,95 TL
Bioblas sarımsak şampuanı 14,90 TL
Dr Oetker çikolatalı sos ikili paket 5,95 TL
Torku/Sütaş Ayran 2,5 litre 9,45 TL
Haribo Jelibon çeşitleri 4,75 TL
Eti Burçak kakaolu kurabiye 5,95 TL
Tat ketçap mayonez acı sos paketi 14,95 TL
Nescafe Blend 8,37 TL