92 yaşında ölen usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yıllar önce cenazesinin yakılmasını istediği ortaya çıktı

18.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:26

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Yıldız Kenter, 17 Kasım akşamı tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Yıldız Kenter için sanat ve siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

CENAZESİNİN YAKILMASINI İSTEMİŞTİ

92 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportajında cenazesinin yakılmasını istediği ayrıntısı gündeme geldi.

NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

2008 yılında Odatv.com'a açıklama yapan usta oyuncu Yıldız Kenter, yakılmak istediğini ve sonrasında bunu neden istediğini açıklamıştı. Mezarlıkların artık adam almadığını belirten Kenter, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani."

"ÖLDÜKTEN SONRA YER İŞGAL ETMEK İSTEMİYORUM"

"Fakat yol diye bir şey yok, yollara bile gömmüşler ve üstüne basıyorsun yüreğin titriyor. Şu dünyada öldükten sonra yer işgal etmek istemiyorum. İnsanların mezar bakımsız, mezarın üstüne insanlar çıkmış, mezar üstünde köpekler pislemiş doğal olarak."

"SU KESİLİR, ÇİÇEKLER KURUR"

"Mezarın üstüne onun sevdiği meyve ağacını dikmiştim çıkmışlar, taşı oymuşlar, taşı devirmişler. Su kesilir sulayamazsınız, çiçekler kurur."

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Yıldız Kenter için 19 Kasım Salı günü saat 10.00'da Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Kenter'in naaşı Levent Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.