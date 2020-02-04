9 Kere Leyla Filmi
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9 Kere Leyla Filmi

9 Kere Leyla filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 9 Kere Leyla filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:58
9 Kere Leyla Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini 'ın üstlendiği filmin başrollerini , ve Elçin Sangu paylaşıyor.

Yönetmen: Ezel Akay

Senaryo: Ezel Akay

Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: 9 Kere Leyla

Yapımcı Firma: Kontak Fİlm

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 20.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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