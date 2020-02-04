9 Kere Leyla Filmi
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Ezel Akay'ın üstlendiği filmin başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu paylaşıyor.
Yönetmen: Ezel Akay
Senaryo: Ezel Akay
Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: 9 Kere Leyla
Yapımcı Firma: Kontak Fİlm
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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