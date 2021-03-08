80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı
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80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı

08.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:08
80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 80 yaşındaki adam, evin bahçesindeki merdiven demirine iple kendini asarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan komşuları, eve gidince korkunç manzarayla karşılaştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinin Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ç, evinin bahçesindeki merdiven demirine bağladığı ip ile intihar etti.

KOMŞULARI CANSIZ BEDENİ BULDU

Ahmet Ç'den uzun süre haber alamayan komşuları, şüphelenerek saat 15.00 sıralarında evine gitti. Komşuları eve girdiğinde Ahmet Ç'nin cansız bedeni buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ahmet Ç'nin cansız bedeni, Aydın ADÜ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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