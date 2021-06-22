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8 yılın ardından

8 yılın ardından
Hürriyet - Haberler | Magazin

Öykü Gürman'a ikizi Berk Gürman, 'Unutuldum mu Yani' şarkısına gitarı ve vokaliyle sürpriz yapıyor.

Öykü Gürman'a ikizi Berk Gürman, 'Unutuldum mu Yani' şarkısına gitarı ve vokaliyle sürpriz yapıyor. 

Aranjörlüğünü Bülent Sert'in yaptığı parçanın sözlerinde Niran Ünsal müziğinde ise Berk Gürman ve Niran Ünsal imzaları bulunuyor. Ünsal ile dostluklarını üretimleriyle de perçinleyen Gürman'ın şarkısı, Nü Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibi Göcek'te çekildi.

Kaynak: Hürriyet

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