8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Müberya Ceylan, canlı yayında tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Olay günü kayıp kadının eski eşi Duran Özdemir'in kendi eşi ile birlikte bir yere gittiklerini söyleyen Ceylan, "Eşim ayakkabıları çamur içinde eve geldi. Yüzü sapsarıydı. O gece Lütfiye'yi öldürdüklerini düşünüyorum" dedi.

Boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi Nurullah Koçyiğit tarafından para karşılığı erkeklerle birlikteliğe zorlanan Lütfiye Gündüz'ün 8 yıllık kaybında yeni bir gelişme daha yaşandı. Müge Anlı canlı yayına katılan, kayıp Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Müberya Ceylan, olay günü yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

BEYAZ RENKLİ ARAÇLA BİRLİKTE GİTTİLER

30 Nisan 2013 tarihinde polis ekipleri tarafından aralarında Lütfiye Gündüz'ün de olduğu kalabalık bir gruba fuhuş operasyonu düzenlendiğini söyleyen Müberya Ceylan, emniyetteki işlemlerinin ardından eşi ile birlikte evlerine gittiğini ifade etti. Ancak o gece kayıp kadının eski eşi Duran Özdemir'in, kendi eşini önce arayarak ardından da evlerinin önünden alarak beyaz renkli bir araçla bilmedikleri bir yere gittiklerini kaydetti.

"BU SAATTEN SONRA SUSMAYACAĞIM"

Açıklamasının ardından korktuğu için sustuğunu dile getiren Ceylan, "Bu saatten sonra susmayacağım" diyerek stüdyoyu buz kestiren iddiasını açıkladı. Eşinin sabah 04.30 civarında, ayakkabıları çamur içinde ve yüzü sapsarı bir halde eve geldiğini belirten Müberya Ceylan, "O gece Lütfiye'yi öldürdüklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu. İddia sonrası stüdyoda büyük bir sessizlik hakim olurken Müge Anlı, gerçekleri anlatması için eski eş Duran Özdemir'e çağrıda bulundu.