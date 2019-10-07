8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip öldü

8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip öldü

Ordu'da kalp krizi geçiren ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı hayatını kaybetti.

07.10.2019 09:46
8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip öldü

Ordu'da, evde rahatsızlanan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı hastanede hayatını kaybetti. Küçük Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Korgan Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Artçı, evde kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan'ın kalp krizi sonrası öldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (7)

  • AMEDSPOR:
    Allah rahmet eylesin ayrıca kaldırın şu tam gün eğitim sistemini . . . sabahtan akşama kadar tüm gün çocuklar okullarda yazık oluyor bu çocuklara okula gitmesi dert yemek saatinde yemek yemesi ağrı bir dert ikili eğitim geri gelsin küçücük çocuklar uzun süreli okula dayanamıyor beyin devreleri yanıyor vücutları iflas ediyor kaldırın şu sistemi
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  • MEHMET:
    Allah rahmet eylesin ,ailesine de cenabıhaktan sabir diliyorum çok zor bir durum minik melek oldu ama geride kalanlara sabır versin mevlam.
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  • ASLI CAN ALTIN:
    Allah anaya babaya sabır versın omru az olan çocuk guzellınden seçilmiş oldugu belli oluyor fakat ustune getirilmiyor ben kardeşimi kaybettim yedı yasında çok farklıydı evladımı kaybettim 24 yasında çok farklı bİ guzeldı bu çocukta çok guzelmiş Allahım cennetinde agırlasın
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