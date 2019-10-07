8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip öldü

07.10.2019 09:46

Ordu'da, evde rahatsızlanan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı hastanede hayatını kaybetti. Küçük Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Korgan Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Artçı, evde kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan'ın kalp krizi sonrası öldüğü belirlendi.

Kaynak: İHA