8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip öldü
Ordu'da kalp krizi geçiren ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı hayatını kaybetti.
07.10.2019 09:46
Ordu'da, evde rahatsızlanan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artçı hastanede hayatını kaybetti. Küçük Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
EVDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Korgan Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Artçı, evde kalp krizi geçirdi.
KURTARILAMADI
Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan'ın kalp krizi sonrası öldüğü belirlendi.
Kaynak: İHA