"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, AK Partili başkandan tepki

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu'ya bir vatandaş "8 aydır iş bulamıyorum" diyerek dert yanarken, Göksu vatandaşa elinin tersiyle "git" işareti yaptı.

UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER

Göksu'nun yanındakiler de, iş bulamadığını söyleyen vatandaşa tepki gösterdi ve onu alandan uzaklaştırdı.