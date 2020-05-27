75 milyon dolarlık evini satışa çıkardı
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75 milyon dolarlık evini satışa çıkardı

3 yıl önce ailesiyle Los Angeles'a taşınan Adnan Şen, kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri haline geldi. Şen'in Beverly Hills'te yaptırdığı, emlakçıların dudaklarını uçuklatan 75 milyon dolarlık ultra lüks evi TV programına bile konu oldu!

75 milyon dolarlık evini satışa çıkardı
27.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:18

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oğlu Süha Can'ın eğitimi için 2017 yılında eşi Begüm Şen'le birlikte Los Angeles'a taşınan Adnan Şen, orada kurduğu 'Sen Properties' adındaki şirketiyle Amerika'nın en lüks bölgesinde müteahhitlik yapıyor. Beverly Hills'in en lüks konutlarını inşa eden Şen, yaptırdığı evleri satmak için bölgenin üst düzey emlak komisyonculuğu şirketi The Oppenheim Group ile anlaştı. Adnan Şen ile, şirketin en tecrübeli emlak danışmanlarından Davina Potratz ilgileniyor. The Oppenheim Group'un, dünyanın en lüks ve en pahalı konut satışlarını ele alan "Selling Sunset" adlı programına da konu olan Şen'in yaptığı evler, deyim yerimdeyse emlakçıların 'aklını uçurdu'! Şen'in en son yaptırdığı, 1021 North Beverly Drive'daki dev malikane ise 75 milyon dolarlık fiyatıyla, grubun şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı ev olarak listelendi.

Kaynak: Snob Magazin

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