73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak

30.12.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:21

Pamukkale Üniversitesinde yapılan ameliyatla yapay mesanesinden 5 parça halinde 2 kilogram ağırlığında taş çıkarılan 73 yaşındaki Halil Kul, taşları hatıra olarak saklayacağını söyledi.

Pamukkale Üniversitesinde yapılan ameliyatla yapay mesanesinden 5 parça halinde 2 kilogram ağırlığında taş çıkarılan 73 yaşındaki Halil Kul, taşları hatıra olarak saklayacağını söyledi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden işçi emeklisi Halil Kul, AA muhabirine, 16 yıl önce mesane tümörü nedeniyle alınan idrar torbasının yerine kalın bağırsaklardan idrar torbası yapıldığını belirtti.

Ameliyat edildikten bir süre sonra böbreklerinden rahatsızlanarak taş düşürdüğünü anlatan Kul, "14-15 yıldır biriken, düşmeyen taşlar, idrar torbasında kalanlar büyümüş. Rahatsız ediyordu. Dayanamayınca bu yıl doktorlara gittim. Filmlerde bilemediler. En sonunda üniversitede taşı gördüler. Açık ameliyatla taşı aldılar. Çok şükür rahatladım." diye konuştu.

Ameliyatla çıkarılan taşlara doktorların da şaşırdığını dile getiren Kul, "Doktorlar, 'Biz de böyle büyüklükte taşı ilk kez görüyoruz. Mesanede böyle taş mı olur?' diyorlar. 5 parça taş çıktı, ikisi büyük. Hastanede doktorlar, hemşireler hepsi fotoğrafını çekti, merak ettikleri, şaşırdıkları için. Hastaneden taburdu edildikten sonra taşları da eve getirdim. Bu taşları merak edip eve görmeye gelenler oluyor. Bunları ömür boyu saklayacağım." ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak
73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak
73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak
73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Ryan Babel Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 73 yaşındaki hasta mesanesinden çıkartılan 2 kilogram taşı hatıra olarak saklayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 20:21:19. #1.14#
title