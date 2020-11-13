Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü
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Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:26
Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü

İzmir'de psikiyatrik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen 71 yaşındaki adam, tartıştığı 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü. Korkunç cinayetin ardından katil, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Saat 07.50 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Yeni Kurudere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan ve bir süredir ilaç tedavisi gören İ.Z. (71), karısı H.Z. (72) ile evlerinin avlusunda tartışmaya başladı.

BALTAYLA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.Z., karısı H.Z.'nin kafasına balta ile vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bilirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet kurbanı kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLAÇ KULLANIYORMUŞ

Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, evde sadece karı-koca olarak kendilerinin yaşadığını, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını, kendisinin psikiyatrik rahatsızlığı olup ilaç kullandığını ve tartışma esnasında karısının kafasına baltayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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