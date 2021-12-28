70 yaşında lise diplomasını aldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 70 yaşındaki Ziya Durak, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olarak diplomasını aldı.

Ziya Durak, ilerlemiş yaşına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimlerini yarıda bırakanların kalan eğitimlerini tamamlayarak mezun olmalarına destek olmak amacıyla geliştirdiği uygulamalardan faydalandı. Durak, lise mezunu olmak umuduyla Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırdı ve girdiği sınavlarda başarı göstererek mezun oldu.

Durak, lise diplomasını ise Dinar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gültekin Koçer'den aldı. Diploma töreninin ardından bir açıklama yapan Koçer, "İnsanın azmettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gösteren Ziya Durak amcamızın gösterdiği gayretin gençlerimize örnek olması temenni ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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