7 Yaşındaki Şefik Ali Şimşek, Lösemi Hastalığına Yenik Düştü
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7 Yaşındaki Şefik Ali Şimşek, Lösemi Hastalığına Yenik Düştü

7 Yaşındaki Şefik Ali Şimşek, Lösemi Hastalığına Yenik Düştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Yakalandığı lösemi hastalığından dolayı hayatını kaybeden 7 yaşındaki Şefik Ali Şimşek için kılınan cenaze namazına, Sayın Valimiz de katıldı.

Yakalandığı lösemi hastalığından dolayı hayatını kaybeden 7 yaşındaki Şefik Ali Şimşek için kılınan cenaze namazına, Sayın Valimiz de katıldı.

Çukurkuyu Sarıgöl Terzibaba Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şefik Ali Şimşek'in naaşı mahalle mezarlığına defnedildi. Valimiz Sayın Mehmet Makas, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: Habermetre

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