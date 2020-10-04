7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize IMDb puanı kaç? 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir?

İlk olarak sinemalarda vizyona giren 7. Koğuştaki mucize filmi, çevrim içi platformlarda dünyanın pek çok yerindeki ünlü isimlerden de övgüler aldı. 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi? 7. Koğuştaki Mucize IMDb puanı kaç?

Sinemalarda seyircisiyle buluşan ve büyük başarı elde eden 7. Koğuştaki Mucize, daha sonra online film dizi izleme platformlarında yerini aldı. Bu mecralarda dünyanın dört bir tarafındaki izleyiciyle buluşan film, Neymar, Fedezgibi ünlü isimlerden de övgü topladı.7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize filmi gerçek mi?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hikayesinin gerçek olup olmadığı çok merak edilen 7. Koğuştaki mucize filminin konusu:

Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim yer almaktadır.

Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları

Aras Bulut İynemli

Nisa Sofiya Aksongur

Celile Toyon

İlker Aksum

Mesut Akusta

Deniz Baysal

Yurdaer Okur

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE IMDB PUANI

Filmin IMDb puanı 8,3 gibi yüksek bir orana sahiptir.