630 bölüm sonra veda
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630 bölüm sonra veda

630 bölüm sonra veda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Esengül Aypek, ATV'de yayınlanan fenomen olan 'Beni Bırakma' dizisine veda ediyor. Ünlü oyuncu, projenin 630'uncu bölümde ölerek diziden ayrılacak. İşte detaylar...

Son dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinin Meltem karakterine hayat veren başrol oyuncusu Esengül Aypek, 630'uncu bölümde ölerek diziye veda ediyor. 1993 doğumlu olan başarılı oyuncu, "Beni Bırakma' dizisi benim için okul gibi oldu. Harika bir dört sezon geçirdim. Tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Ekran yolculuğum yeni başladı ve devam edecek tabii ki... Ama şu an ilk etapta güzel ve uzun bir tatil arzu ediyorum. 630 bölüm dizi çekmek dile kolay. Ama yoruldum. Biraz dinlenmem gerekiyor" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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