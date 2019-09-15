600 bin liralık arabayı "Tüm kızlara 1,50 şansı diliyorum" notuyla paylaşan Ece Seçkin'e tepki yağdı

15.09.2019 11:57

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin 28. yaş gününü kutladı. Pilot olan nişanlısı Çağrı Terlemez, Seçkin'e 600 bin liralık Porsche marka bir araba aldı. Pahalı doğum günü hediyesini ilginç bir notla paylaşan Ece Seçkin, sosyal medyada tepki çekti.

YORUMUYLA TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü popçu, sevgilisinin doğum günü hediyesi olan Porsche marka arabanın fotoğrafını şu notla paylaştı: "Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize"

Paylaşımın ardından Seçkin'e sosyal medyada tepki yağdı. Çoğu takipçi, "Keşke görgüsüzlüğün de boyun kadar kısa olsaydı" gibi yorumlarda bulundular.

"EVET PAHALI BİR HEDİYE AMA"

Seçkin "Uzun zamandır bu otomobili istiyordum. Evet pahalı bir hediye ama beni gerçekten çok mutlu etti" diyerek aldığı hediyenin mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi.