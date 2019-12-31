60 yaşındaki vatandaş 2 gündür kayıp

31.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:50

Sinop'ta yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz'dan 2 günden beri haber alınamıyor.



Edinilen bilgilere göre, Korucuk Mahallesi'ndeki ikametinde yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi. O günden beri kendisinden haber alınamayan Galip Yılmaz'ın ailesi, durumu emniyete bildirdi. Emniyet güçleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı. - SİNOP

Kaynak: İHA