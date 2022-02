60 YAŞINDA RAP MÜZİKLE TANIŞTI, ŞARKI YAZIP, KLİP ÇEKTİ

DÜZCE'de, Mehmet Zeki çocukları sayesinde 60 yaşında rap müzikle tanıştı. 'Met Amca' lakabıyla rap müzik dünyasına adım atan Mehmet Zeki, 4 şarkı yazdı ve şarkılarına klip çekti. 2 çocuk babası Mehmet Zeki, 'Çocuklarım sayesinde bundan 3 ay önce rap müzikle tanıştım. Rap müzik dinledikçe 20 yaşlarıma indim. Bende yaparım diyerek 4 şarkı yazdım ve klip çektim' dedi.

Akçakoca ilçesinde büfe işleten Mehmet Zeki, çocuklarının dinlediği rap şarkılarını bir süre sonra kendisi de dinlemeye başladı. Yerli ve yabancı rap müzik sanatçılarını dinleyen Mehmet Zeki, 60 yaşında kapıldığı rap sevdasını öteye taşıyarak 4 şarkı yazdı. Daha sonra bu şarkılarına klip çekerek tanıtım videolarını sosyal medyada yayınlamaya başladı. Kliplerin tamamlanmasıyla rap dünyasında lakabı 'Met Amca' olan Mehmet Zeki, videolarını tüm sosyal mecralarda yayınlayacak.

Rap müziğin kendisini gençleştirdiğini dile getiren Mehmet Zeki, 'Şuan 60 yaşındayım. Benim çocuklarım rap müzik dinlerken bende onlarla dinleye dinleye kulağım alışkanlık yaptı. Baktım gayet güzel, hareketli, sempatik şarkılar var. Yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinlemeye başladım. Baktım çok güzel şeyler yapıyorlar. Rap müzikle birlikte adeta tekrar 20 yaşıma döndüm.' dedi.

Ruhunun gençleştiğini söyleyen Mehmet Zeki, 'Her şey çok güzel, su gibi akıp gidiyor. Yaşlılık diye bir şey kalmadı. Ruhum gençleşti. Yavaş yavaş profesyonelliğe doğru geçiş yapıyorum. Yakın zamana sosyal mecralarda videolarım yayınlanacak. Şu an tanıtım demoları yayınlanıyor. Şu an 4 şarkım var. Hepsi bitti. Tek tek söyleyeceğiz ve yayınlamaya başlayacağız' diye konuştu.