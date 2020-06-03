60 saniyede müziğin sınırlarını zorlayacaklar
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60 saniyede müziğin sınırlarını zorlayacaklar

Müzisyenlerin yalnızca 60 saniye içinde doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarıyla sergileyeceği performanslar Red Bull Türkiye'nin Instagram hesabında paylaşılıyor.

60 saniyede müziğin sınırlarını zorlayacaklar
03.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:45

Müzisyenlerin yalnızca 60 saniye içinde doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarıyla sergileyeceği performanslar Red Bull Türkiye'nin Instagram hesabında paylaşılıyor. Efekt ve düzenlemenin olmadığı performans serisinin ilk konuğu Türkiye'de davulla özdeşleşen isimlerden Kerem Sedef oldu.

Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile müzisyenler yalnızca 60 saniye içinde enstrümanları ile performans sergiliyor. Doğaçlamanın başrolde olduğu birçok performans, #60secondsolo kapsamında Red Bull Türkiye'nin Instagram hesabında paylaşılıyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) Türkiye'deki ilk konuğu Model Grubu ile de tanınan ve son dönemde kariyerine solo olarak devam eden sevilen davulculardan Kerem Sedef oldu. Müzisyen aynı zamanda RedBull.com'a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini aktardı.

'SOLO İSTEKLERİM DAHA AĞIR BASTI'

Röportajda son dönemdeki müzik serüvenini anlatan Kerem Sedef, solo isteklerinin daha ağır bastığına vurgu yaptı.

'A Planı' isimli teklisi ile dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, "Sadece solo bir kariyer değil daha çok solo isteklerime yöneldim. Övünç Dan ile uzun yıllardır devam eden "Gaddar"ı toparladık ve Can Çalışkan ile Gürkan Bozacı gruba dahil oldu. 4 single yayınladık ve tam albüm yayınlıyorduk ki 2020 başımıza geldi" sözleri ile son gelişmeleri aktardı.

'SÜREKLİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Evdeki vaktini de iyi değerlendirdiğini aktaran Sedef, "Şu sıralar evde ürettiğim şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Piyano ve müzik teori bilgimi geliştiriyorum, yeni fikirler çıkıyor. Sürekli üretim halindeyim. Yaratıcılığım sadece davul ile kısıtlı değil ve bunu hayata geçirmek için çok güzel bir dönem. Ama biri diğerinden daha çok heyecan veriyor durumu pek yok. Hala davulun başına geçince aşırı heyecanlanıyorum. Üretebildiğim müddetçe, her nasıl olursa olsun, devam etmek istiyorum" dedi.

Kerem Sedef'in röportajının tamamına Red Bull'un internet sitesinden ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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