: Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

13.02.2020 00:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 01:01

Şanlıurfa'nın Siverek'te akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsal alanlarda başlayan kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Araçların üzeri ve yolları kaplayan karı gören vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekti. İlk kez kar gören çocuklar naylon ve leğenlerle kaymaya çalıştı.

ÇOCUKLAR ARABALARA TUTUNARAK KAYDI

Renkli görüntülerin oluştuğu kar yağışında, bazı çocukların arabalara tutunarak kaymaya çalışması, korkulu anlara neden oldu. Uzun aradan sonra kar gören çocuklar, çok mutlu olduklarını ve daha fazla karın yağmasını istediklerini belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bu arada etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa Valiliği tarafından il ve ilçelerde bir gün süreyle okulların tatil olduğu duyuruldu.

Kaynak: İHA

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