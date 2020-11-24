6 saatlik alışveriş taksiye sığmadı

Diva Bülent Ersoy, alışverişe çıktı. Altı saat süren alışverişte Ersoy'un karton poşetleri taksiye sığmadı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yardımcısıyla birlikte geldiği AVM'de öğlen saatlerinde Beymen'e girip, akşam vakti alışverişini noktaladı. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum." dedi.





Kaynak: Snob Magazin