6 saatlik alışveriş taksiye sığmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 saatlik alışveriş taksiye sığmadı

24.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.11.2020 11:11
6 saatlik alışveriş taksiye sığmadı

Diva Bülent Ersoy, alışverişe çıktı. Altı saat süren alışverişte Ersoy'un karton poşetleri taksiye sığmadı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yardımcısıyla birlikte geldiği AVM'de öğlen saatlerinde Beymen'e girip, akşam vakti alışverişini noktaladı. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

Zeynep Tokuş ve kızı alışverişte
Zeynep Tokuş ve kızı alışverişte
Merve Özbey doğacak bebeği için alışveriş yaptı
Merve Özbey doğacak bebeği için alışveriş yaptı
Engincan Ural alışverişte
Engincan Ural alışverişte
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sıla Sezen Aksu Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Fatih Terim Malcolm Thomas
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 saatlik alışveriş taksiye sığmadı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 07:13:46. #1.14#
title