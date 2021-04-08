6 kişinin yaralandığı kavga, 'çocuğa cinsel tacizden' çıktı iddiası
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6 kişinin yaralandığı kavga, 'çocuğa cinsel tacizden' çıktı iddiası

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel
6 kişinin yaralandığı kavga, 'çocuğa cinsel tacizden' çıktı iddiası

İZMİR'in Konak ilçesinde dün akşam 6 kişinin yaralandığı kavganın, kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde dün akşam 6 kişinin yaralandığı kavganın, kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi.

Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ve tabancalar da kullanıldı. Kavgada saçmaların isabet ettiği Kudret L. (31), Adem L. (27), Kadriye L. (29), Yeliz E. (44), Meriç G. (26) ve Kadir Ç. (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen 6 pompalı tüfek ve 1 tabancaya el konuldu.

Bu arada kavganın 6 Nisan'da bir kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


6 kişinin yaralandığı kavga, 'çocuğa cinsel tacizden' çıktı iddiası
6 kişinin yaralandığı kavga, 'çocuğa cinsel tacizden' çıktı iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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