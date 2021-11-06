6 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Sayılal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklandı

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6 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. 6 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları52-59-65-23-35-37 ve 73 (Joker) oldu. Süper star rakamı ise 28 oldu.

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