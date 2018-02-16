6 Gazeteciye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
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6 Gazeteciye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: Euronews.com

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