6 Gazeteciye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: Euronews.com