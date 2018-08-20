6 Ay Önce Felç Geçiren Usta Oyuncu Hikmet Karagöz, Yürüme Güçlüğü Çekiyor

6 ay önce sol kolu ve sol bacağından felç geçiren Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçirdiği felçten dolayı yürümekte güçlük çekiyor.

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ HERKESTEN SAKLAMIŞ

Taksim Meydanı'dan Cihangir'deki evine gitmeye çalışan Hikmet Karagöz, 6 aydır yaşadığı sıkıntılara rağmen, felç geçirdiğini sanat camiasından kimseye söylememiş. Hikmet Karagöz olay hakkında şöyle konuştu: "5-6 ay önce felç geçirdim. Oyunlara çağırıyorlar, gidip oynayıp geliyorum. Bir kızım var o ilgileniyor benimle. Sanat camiasından kimsenin haberi yok. Söylemedim kimseye. Bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağım"

Hikmet Karagöz, 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Abbas' karakteriyle hafızalara kazındı.