58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı
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58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı

58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı Kayseri'de korona virüs tespit edilen ailenin oturduğu apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya alındı.

20.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:26

58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı

KAYSERİ - Kayseri'de korona virüs tespit edilen ailenin oturduğu apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde yaşayan 7 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından korona virüs testi pozitif çıkan ailenin yaşadığı apartman ve çevresindeki 5 apartmanı karantinaya aldı. Test sonuçları pozitif çıkan aile hastanede tedavi altına alındı.

Aynı cadde üzerinde 58 kişinin yaşadığı 6 apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 günlük karantina sürecine alındı.

58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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