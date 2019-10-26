56'ncı Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı

26.10.2019 23:21

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ıncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56'ıncı kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar Türkan Şoray, Selma Güneri, Ahmet Mekin, Oktay Kaynarca, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Burcu Güneş, Füsun Demiral, Cemal Hünal ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı. Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı.

"ÖZEL BİR GÜN"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Antalya'mız ve ülkemiz, sinemaseverler ve sanatçılarımız için çok özel bir gün. Seçim öncesi söylemiştik. Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndüreceğiz diye. 56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nin bugün start verdik. Kortejde sanatçılarımızla vatandaşlarımızı birlikte görmek beni çok mutlu etti" dedi.

Onur ödülü alacak olan Ahmet Mekin, Antalya'nın Türk sineması için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, sinemaya verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Altın Portakal'ın tekrar özüne döndüğünün altını çizen Mekin, kendisine onur ödülünü layık gören herkese teşekkür etti.

"KADINLARA DESTEK"

Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünün Jüri üyesi Şebnem Bozoklu, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeliğinde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ulusal yarışmanın geri döndüğü için ayrı bir sevinç yaşadıklarının altını çizen Bozoklu, "Muhteşem yeniliklerle geldi. Cahide Sonku ödülü kadın bir çalışana verecek. Oyuncu olup olmaması önemli değil. Filmin herhangi bir yerinde çalışmış olabilir. Festival bütün dünyada geldi 20X20-50X50 diye bir oluşum var. Antalya bu taahhütnameyi imzaladı. 2020 yılına kadar sinema sektöründe yüzde 50/50 cinsiyet eşitliği hedefleniyor. Sinema sektöründe çalışanların yüzde 96'sı erkek. Umarım 2020 yılına kadar bu eşitliği sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Oktay Kaynarca, festivalin Antalya ile çok iyi bütünleştiğini dile getirerek, sinema ve sanatla uğraşan herkes için bu kentin önemli olduğunu kaydetti. Bu festivale herkesin önem vermesi gerektiğini kaydeden Kaynarca, "Film festivallerinin alanlarının siyasete bulaşmadan özgür alanlar olması gerekir. Hangi siyasetçi gelirse gelsin film festivallerinin özgürlük alanı geniş olmalıdır. Umarım öyle devam eder" dedi.

BAKAN ERSOY: SİNEMA ÜLKELERİ BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRIR

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'nin en önde gelen sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti. Ersoy, 56'ncı kez gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne emek veren ve katkı sunan herkese teşekkürlerini sunup, salondaki tüm sanatçıları selamladı. Sinemanın, akılda kalıcı ve uzun süreli etkisiyle bilgi ve düşüncenin aktarımında benzersiz bir başarı sağladığını ifade eden Ersoy, "Bu güç, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, toplumların birbirini tanıması ve anlaması noktasında çok değerli faydalar sunabilecek potansiyele sahiptir. Dünya sinemasından seçkin konuklarla sinemacılarımızın bir araya getirildiği bu tür organizasyonlar, ortak üretimlerin gerçekleşmesine yardımcı olurken, kültürel anlamda da ülkeleri birbirine yaklaştırmaktadır" dedi.

"SANAT HİÇBİR ZAMAN MADDİYATLA İLGİLİ OLMAMIŞTIR"

Dünyada yüzlerce milyar dolarlık bir sektörün merkezi olan sinemanın, muazzam bir ekonomik hareketliliği ve kazancı beraberinde getirdiğini belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanat hiçbir zaman maddiyatla ilgili olmamıştır. Ancak sanatın sonuçlarından biri de ekonomik olarak toplumun refahına sunduğu katkıdır. Oluşturduğu istihdam sinemaya bağlı ortaya çıkan ve gelişen yan sektörler ve de etkili tanıtım gücüyle turizme etkisi sinemayı önemli bir konuma getirmiştir. Böylesi kazanımlar sunan bir sanat dalının en doğru ve güçlü şekilde desteklenmesi önemlidir. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya duyduğu ve verdiği değer, hem çalışmalarımızda güç hem de amaçlarımıza ulaşmada büyük bir destek olmaktadır. 2002 yılında günümüze devletimizin sürdürdüğü destek politikalarıyla sağlanan gelişim ortadadır. Vizyona giren yerli film sayısı 2002 yılında 9 iken, 2018 yılında 180 olmuş, 2002 yılında 2 milyon olan yerli film izleyici sayısı, 2018 yılında 4 milyonu aşmıştır."

TÜRKAN ŞORAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da sahneye çıktığında büyük alkış aldı. Şoray, sahnede duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Türkan Şoray, seyircinin alkışlarına, "Siz benim canımsınız. Bu alkışlarınızla bu sıcaklığınızda yaşattığınız mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Festival tarihinde belki de ilk kez festivalin esas sahipleri, Antalyalıların katkılarıyla muhteşem bir açılış oluyor, bir şölen gibi" yanıtını verdi.

OĞLUNDAN BABASINA ÖDÜL

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Bu yılki Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne Can Kolukısa layık görüldü. Ödülünü oğlu Emrah Kolukısa'dan alan Can Kolukısa, ödülünü öperek teşekkür etti. Kolukısa, "Yıldırım Önal adına konan bu ödül, hayatımın en büyük ödülü oldu. İkinci büyük ödül ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yeniden başlaması oldu" dedi.Emrah Kolukısa ise "Muhteşem bir gece. Bu ödülü babama vermek çok büyük bir gurur" dedi.

SELVİ BOYLUM ALYAZMALIM'IN OYUNCUSU AHMET MEKİN ONURLANDIRILDI

Açılış töreninde Onur Ödülü'ne layık gören Ahmet Mekin'e Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Başkan Muhittin Böcek ödülünü verdi. Ahmet Mekin, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata yönelik sözlerini aktardı. Mekin'in sözleri büyük alkış aldı. Mekin, "Festival, bizler için çok önemli. Türk halkı sinemasının arkasında durdu ve devam edecektir. Başarılar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı defalarca kutlu olsun" dedi.

50 YIL SONRA YENİDEN ANTALYA'DA ÖDÜL ALDI

Açılış gecesinde, ilk Altın Portakalı'nı 15 yaşında alan oyuncu Selma Güneri de Onur Ödülü alan diğer isim oldu. Güneri'ye ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Konuşmasını Yeşilçam'a ayıran Güneri, "Yeşilçam'ı göz ardı etmek Türk sinemasını yok saymak demektir. Bu akşam Türk sineması yeniden festivalle döndü" dedi.

Açılış gecesi, sanatçı Candan Erçetin konseri ile tamamlandı.

Kaynak: İHA