Ukraynalı yönetmenden katılımcıya tepki: Oturuş şeklinizi değiştirin

29.10.2019 19:20

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Omar ve Biz" yarışma filminin gösterimi gerçekleştirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival çerçevesinde, Mehmet Bahadır Er ve eşi Maryna Er Gorbach'ın yönettiği "Omar ve Biz" filmi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"OMAR VE BİZ" FİLMİNE YOĞUN İLGİ

İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan "Omar ve Biz" filmine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmenler Mehmet Bahadır Er ile eşi Maryna Er Gorbach ve oyuncular Timur Ölkebaş, Uygar Tamer, Cem Bender, Ushan Çakır ve Taj Sher Yakub, festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Mehmet Bahadır Er, farklı kültürlerden olmalarına rağmen sette eşiyle çatışmadıklarını anlattı.

"İYİLİK YAPACAĞIMIZ ZAMAN EGOLARIMIZI BİR KENARA KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Filmde zamansızlıkların anlatıldığını aktaran Er, "Omar ve Biz" filminde göçmenlerin nereli olduğunu anlatmadıklarını vurguladı. Er, başroldeki İsmet karakterine ilişkin de bilgi vererek İsmet'in asker olmasının yanında, sahip olduğu her şeyi koruma refleksi olan bir kişi olduğu bilgisini verdi.

Filme ilişkin değerlendirmeler yapan Er, "İyilik yapacağımız zaman çok acele etmemiz, bütün egolarımızı bir tarafa koymamız gerekiyor. Birbirimizi sevmek ve iyilik yapmak için fırsatlar yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Filmin senaryosunu gittiği berberinde işe alınan Pakistanlı bir çırağın gerçek hikayesinden etkilenerek yazdığını aktaran Er, "Yurt dışına gidiyoruz. Herkes 'Omar'ı soruyor, neden gelmiyor' diyorlar. Alında bunun cevabı kendilerinde, 'Gelemiyor' diyoruz. Sadece ne Suriye ne Pakistan aslında büyük bir çatışmanın sonucunu yaşıyoruz. İnsanlar yaşananları görmek istemiyor, elimizi vicdanımıza koyalım." şeklinde konuştu.

KATILIMCININ SORUSUNA TEPKİ: SAYGI ÖNEMLİ

Diğer yönetmen Maryna Er Gorbach ise filme ilişkin izleyicilerden güzel dönüşler aldıklarını ifade etti. Bir katılımcının sorusuna tepki gösteren Gorbach, "Soru sormak istiyorsanız saygıyla sorun. Soru sormak istiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin" dedi. Oyuncu, Suriyeli göçmen Taj Sher Yakub ise Suriye'de üniversite okurken 7 sene önce Türkiye'ye geldiğini ve burada Türkçe öğrendiğini anlattı.

Oyunculardan Uygar Tamer ise vicdan ve disiplini dengelemenin önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA