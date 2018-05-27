52 yaşındaki Cindy Crawford Gençlere Taş Çıkarıyor
İlerleyen yaşına rağmen fiziği ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen seksi model Cindy Crawford, adeta gençlere taş çıkarıyor.
Bir dönemin en başarılı top modellerinden 52 yaşındaki Cindy Crawford, ünlü bir marka için Malibu sahilinde yaptığı moda çekiminde görüntülendi. Kapalı ve yağmurlu bir havada gerçekleştirilen çekimlerde zorlanan güzel model yine de profesyonellikten ödün vermedi.
MESLEKTAŞLARINA TAŞ ÇIKARDI
İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğini koruyan Crawford hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkartacak kadar güzel görünüyor. Güzelliğini korumak için doğal yaşam ve beslenme rejimleri uygulayan Crawford'ın estetik operasyonlardan da uzak durduğu biliniyor.
KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI
Güzel yıldız son olarak altın detaylı beyaz tuvaletiyle Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda görüntülenmiş ve çok beğenilmişti.
Güzel yıldız önümüzdeki hafta Rande Geber'le birlikteliğinin 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.
-
öbür tarafta bunlarla beraber,onların hayranlarıda hesaba çekilecek.herkes ayagını ona göre denk alsın.sonradan pişmanlık aslaa fayda etmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
way be zaman sana da eşit davranmışCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Tamam InceCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
52.yaşında ama sanki bi genç kız halinde...Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Bu kadin iyide cevresi kotuCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır