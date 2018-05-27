52 yaşındaki Cindy Crawford Gençlere Taş Çıkarıyor

Bir dönemin en başarılı top modellerinden 52 yaşındaki Cindy Crawford, ünlü bir marka için Malibu sahilinde yaptığı moda çekiminde görüntülendi. Kapalı ve yağmurlu bir havada gerçekleştirilen çekimlerde zorlanan güzel model yine de profesyonellikten ödün vermedi.

MESLEKTAŞLARINA TAŞ ÇIKARDI

İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğini koruyan Crawford hâlâ genç meslektaşlarına taş çıkartacak kadar güzel görünüyor. Güzelliğini korumak için doğal yaşam ve beslenme rejimleri uygulayan Crawford'ın estetik operasyonlardan da uzak durduğu biliniyor.

KIRMIZI HALIDA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Güzel yıldız son olarak altın detaylı beyaz tuvaletiyle Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda görüntülenmiş ve çok beğenilmişti.

Güzel yıldız önümüzdeki hafta Rande Geber'le birlikteliğinin 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.