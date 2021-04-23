51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerden önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin üzerinde yerel yönetim üzerine yaptığı çalışmada 51 ilin daha büyükşehir olmasının gündemde olduğu öğrenildi. Gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi amaçlanan düzenlemede seçilecek büyükşehir belediye başkanları ilim tamamını yönetecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yerel yönetimler çalışmasında 51 ilin daha büyükşehir olması gündemde. Düzenlemenin yasalaşması halinde 51 ilde seçilecek büyükşehir belediye başkanları ilin tamamını yönetecek.

MECVUT SİSTEMDE İL BELEDİYE BAŞKANI SADECE MERKEZİ YÖNETİYOR

Sabah'ın haberine göre, mevcut sistemde ise il belediye başkanı sadece merkezi yönetiyor, ilçe belediyelerle hiçbir bağı bulunmuyor. Böylece Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni bir yetki alanı düzenlemesine gidilecek.

GELİR ADALETSİZLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Vatandaşlar aynı anda 30 büyükşehirde olduğu gibi vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanacak. Düzenleme ile özellikle belediyeler arasında gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor. Bu kapsamda özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar atılacak.

ULAŞIM VE ANA YOL YAPIMI BÜYÜKŞEHİRLERİN GÖREVLERİ ARASINDA OLACAK

Yolcu ve yük terminalleri yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilmesi düşünülüyor. Büyükşehir belediyeleri her ölçekteki imar ve parselasyon planları yapacak. Yine ulaşım, ana yol yapımı büyükşehrin görevleri arasında olacak.

YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

Belediyelere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinde de yeni düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemede, nüfus, yüzölçümü ve o şehirde bulunan sanayi kuruluşlarına göre pay dağılım yapılıyor. Bazı iller sanayi, turizm, tarımda ilk sırada yer almasına rağmen bu düzenleme nedeniyle hak ettiği geliri alamıyor. Sistem buna göre yeniden şekillenecek.