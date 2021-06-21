505 ne demek? 505 anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan 505, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, 505 ne demek? 505 anlamı ne? İşte, 505 kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen 505 kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, 505 anlamı ne? 505 ne demek?
505 NE DEMEK?
Five-oh-five, "505" birini hem öldüren hem de hayatta tutan birşey için ifade edilen bir terimdir.
505, terimi genelde kötü davrandığı halde vazgeçilemeyen bir sevgili için kullanılmaktadır."