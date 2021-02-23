500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
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500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

23.02.2021 14:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:20
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

SAMSUN merkezli 4 ilde 500'den fazla polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, liderleri cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü çökertildi.

SAMSUN merkezli 4 ilde 500'den fazla polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, liderleri cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü çökertildi. Haklarında suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak suç işlediği belirlenen 57 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. İstanbul, Adana ve Ordu'yu kapsayan ve 500'ün üzerinde polisin katıldığı operasyonda, 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 'kasten adam öldürme', 'azmettirme', 'cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma', suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak 'nitelikli yağma', 'yağmaya yönelik silahlı tehdit', 'iş yeri kurşunlama', 'silahla kasten yaralama', 'mala zarar verme', suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti', yine 'örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak', 'soruşturmanın gizliliğinin ihlali', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçlunun kayrılması' suçlarını işledikleri belirtildi.

PENCERE PERVAZINA SİLAH SAKLAMIŞLARŞüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 30'a yakın silah, binlerce mermi, tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Örgüt lideri Eyüp Atmaca'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Örgütün yöneticisi oldukları değerlendirilen kişilerin de içinde olduğu 57 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.'nin evinde yapılan arama sırasında pencerenin dışındaki pervaza sakladığı tabancalar da polisin dikkati sayesinde bulundu.


- Samsun
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
500 polisle suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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