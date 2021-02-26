500 bin dolar kaç TL ediyor? 500.000 dolar kaç TL'ye eşittir?

ABD'li şarkıcı Lady Gaga'ya ait üç köpeği gezdiren bakıcının soyguncular tarafından silahla yaralandığı ve ünlü şarkıcının iki Fransız buldog köpeği çalındığı ortaya çıkmıştı. Lady Gaga, çalınan iki köpeğini bulanlara 500 bin dolar ödül koydu. Peki, 500 bin dolar kaç TL ediyor? 500.000 dolar kaç TL'ye eşittir?

500 BİN DOLAR KAÇ TL?

Dolar kurları konusunda en çok araştırılan dolar fiyatı güncel rakamı yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre; 500.000 Dolar ile 3.712.100,0000 Türk Lirası alınabilmektedir. Kur fiyatı ile ilgili son güncelleme 26.2.2021 - 20:28 tarihinde yapılmıştır. Dolar bir önceki gün ile karşılaştırıldığında yüzde 0,9724 değişim göstermektedir. Dolar bugün içerisinde en fazla ne kadar oldu? Dolar dün kaç TL ile satışa başlamıştı? Detay sayfamız üzerinden tüm istatistiklere ulaşabilirsiniz.