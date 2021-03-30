ANTALYA 5 yıldızlı tesiste toplam 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz iki toplantı

5 yıldızlı tesiste toplam 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz iki toplantıANTALYA'da 5 yıldızlı bir tatil köyünde geçen hafta sonu çekilen görüntülerde iki ayrı etkinliğe toplam 1900 kişinin katıldığı ve etkinliklerden birinde ise konser düzenlendiği belirtildi.

5 yıldızlı tesiste toplam 1900 kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz iki toplantı

ANTALYA'da 5 yıldızlı bir tatil köyünde geçen hafta sonu çekilen görüntülerde iki ayrı etkinliğe toplam 1900 kişinin katıldığı ve etkinliklerden birinde ise konser düzenlendiği belirtildi. Etkinliğe katılan 1900 kişinin sosyal mesafeye uymadığı, maske takanların ise nerdeyse yok denecek kadar az olduğu görüntülere yansıdı.

Belek Turizm Bölgesi'nde geçen hafta sonu 5 yıldızlı bir tatil köyünün iki farklı toplantı salonunda, iki farklı firmanın üç gün süren toplantısı yapıldı. 1200 kişinin katıldığı ve sağlıklı kilo verme ürünlerinin tanıtıldığı toplantıya katılanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takanların sayısının da az olduğu görüldü.

700 kişinin katıldığı bir diğer toplantı salonunda ise iş kıyafetleri tanıtıldı. 3 gün süren toplantılar sonunda konserler de verildi. Konserleri izleyen katılımcıların cep telefonu ile çekilen görüntüleri şaşkınlık yarattı. Koronavirüsün unutulduğu konserler sırasında eğlenceye kendini kaptıranlar arasında iki kişinin de ateşinin yükseldiği ve gözlem altına alındığı belirtildi. Buna rağmen eğlencenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı