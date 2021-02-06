5 Ronin 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin 5 Ronin LoL 2021 kadrosunda kimler var? 5 Ronin kadrosu ve oyuncu isimleri...