5 kişinin yaralandığı kazada ikizlerden Fidan Hümeyra bebek kurtarılamadı

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, dün hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 yaşındaki Fidan Hümeyra Bilir, yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren Fidan Hümeyra bebeğin ikizi ile annesi, nenesi ve babaannesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada, dün Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kadir Bilir (33) yönetimindeki 02 AS 640 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Bilir'in annesi Fatma (67) ile babası Ali (66), eşi Esma (31) ve 1 yaşındaki ikiz çocukları Muhammed Yusuf ve Fidan Hümeyra Bilir yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fidan Hümeyra Bilir, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Fidan Hümeyra bebeğin cenazesi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.