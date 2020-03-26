Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
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Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle sosyal medyada çeşitli yalanlar ortaya atılırken Kırklareli Valiliği, "5 helikopter akşam saatlerinde kente havadan dezenfektan sıkacak" iddialarını yalanladı.

26.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı

Dünya ve Türkiye bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da yalan haber ve dezenformasyonla mücadele ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanmaları için çalışmalar yapıldığı daha önce belirtilmişti.

"PAYLAŞIMLAR ASILSIZ"

Sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yayılan 'Koronavirüsü yok etmek için bu akşam saat 23.30'da kimse dışarı çıkmasın, kapı penceresini kapatsın, havadaki 5 helikopter sprey ile dezenfektan sıkacak' yönündeki paylaşımlar asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açan paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden takip edebilirsiniz" denildi.

Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı

Haberin Videosu:

Kırklareli Valiliği, Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddialarını yalanladı

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