5 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 5 Haziran 2020!
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5 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 5 Haziran 2020!

5 Haziran Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

5 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 5 Haziran 2020!
05.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:07

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Haziran Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Baklalı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.06.2020 08:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 05.06.2020 08:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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