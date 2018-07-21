5 Bakanlığa Bakan Yardımcıları Atandı
Beş bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beş bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre:
ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu atandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu'nun atamaları gerçekleştirilildi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan, Ömer Arısoy atandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet Güven'in ataması yapıldı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun atandı.