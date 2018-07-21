5 Bakanlığa Bakan Yardımcıları Atandı

5 Bakanlığa Bakan Yardımcıları Atandı

Beş bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 Bakanlığa Bakan Yardımcıları Atandı

Beş bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre:

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu atandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu'nun atamaları gerçekleştirilildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan, Ömer Arısoy atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet Güven'in ataması yapıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun atandı.

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