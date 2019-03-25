5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti

AK Parti Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, son anketleri incelediğini belirterek değerlendirmelerini aktardı.

"KARARSIZLAR ANAHTAR KONUMUNDA"

Tayyar paylaşımında, "Yeni bitmiş 5 ayrı anketi inceliyorum. İki ittifak için de üzücü veya sevindirici sonuçlar var" diye yazarken dikkat çekici noktayı "Seçime sayılı günler kala kararsız kitlenin hala yüzde 12-20 aralığında olması. Bu tabloya göre; sandık her sürprize açık, kararsızlar anahtar konumunda" ifadeleriyle aktardı.

"KENDİ TABANINI SANDIĞA TAŞIYAN..."

Tayyar, "Kararsızların bu kadar fazla olduğu anketlere göre; kendi tabanını sandığa daha çok taşıyan daha avantajlı olacak gibi gözüküyor" diye yazdı.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımları;