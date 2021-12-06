47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kim aldı?

47. Altın Kelebek Ödülleri' sahiplerini buldu. Ödül sahipleri magazin severler tarafından merak ediliyor. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kim aldı? sorusu en çok aratılan sorular arasında.

47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NDE EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Oyuncu ödülü, Ezgi Mola ve Merve Dizdar aldı.

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