40. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
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40. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

40. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Festivalin 'Ulusal Yarışma' bölümünde en iyi filme verilen 'Altın Lale'yi Emre Erdoğdu'nun yönettiği, yapımcıları arasında Hazar Ergüçlü'nün de yer aldığı "Beni Sevenler Listesi" kazandı.

Festivalin 'Ulusal Yarışma' bölümünde en iyi filme verilen 'Altın Lale'yi Emre Erdoğdu'nun yönettiği, yapımcıları arasında Hazar Ergüçlü'nün de yer aldığı "Beni Sevenler Listesi" kazandı. Fikret Reyhan, "Çatlak" filmiyle 'en iyi yönetmen seçildi. En iyi kadın oyuncu ödülü, "Dirlik Düzenlik" filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy'a ve "Sardunya" filmindeki performansıyla İlayda Elif Elhih'e verildi. En iyi erkek oyuncu ödülüne ise "Beni Sevenler Listesi"ndeki rolüyle Halil Babür layık görüldü. Sinema Onur Ödülleri ise bu yıl yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncuları Suna Selen, Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu, dublaj sanatçısı Belkıs Özener'e verildi.

Salih Güney'e ödülünü Selda Alkor verdi.

Suna Selen ödülünü Selen Uçer'in elinden aldı.

Kaynak: Hürriyet

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