4 yaşındaki kızın şarkı performansı Haluk Levent'i mest etti

27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:14

Yıllardır ekranlarda var olan ve büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye'nin köyde yaşayan çocuklar tarafından canlandırılması yeniden gündem oldu. 4-5 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğun mükemmel performansı ve sesi ise dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

"BU UFAKLIKLARLA BİR KONSER SÜPER OLUR"

Twitter'da kısa sürede gündem olan bir videoda 4-5 yaşlarındaki bir kız çocuğu Haluk Levent'in Anlasana şarkısını söyledi. Köylerindeki imkanlarıyla stüdyo kuran ve elindeki tarakla şarkı söyleyen kız çocuğu ünlü şarkıcı Haluk Levent'i kendisine hayran bıraktı. Kız çocuğunun şarkı söylediği videoyu paylaşan Haluk Levent "Ülen yerim sizi üleennn! Sıfır detone. 9 saniyedeki nefesi kontrolü harika. Bu ufaklıklarla bir konser çok güzel olur" dedi.

ACUN ILICALI İSTANBUL'A GETİRTMİŞTİ

Diyarbakırlı çocukların O Ses Türkiye'yi canlandırarak çektiği videolar sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Çocukların performansı karşısında sessiz kalamayan Acun Ilıcalı ise minikleri İstanbul'a getirmişti. Çocuklara önce İstanbul'u gezdirten Ilıcalı, ardından O Ses Türkiye'nin çekimlerine konuk ederek jüri koltuğunda oturtmuştu.