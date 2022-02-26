4 rekatlık Miraç Kandili günü namazı! Recep ayının 27. günü (Miraç Kandili günü) kılınacak 4 rekatlık namaz nasıl kılınır, hangi sureler okunur?
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Recep ayının 27. günü Miraç kandili günüdür. Miraç gününde kılınacak olan 4 rekatlık çok sevap bir namaz vardır. Peki, 4 rekatlık Miraç günü namazı! Recep ayının 27. günü (Miraç Kandili günü) kılınacak 4 rekatlık namaz nasıl kılınır, hangi sureler okunur? işte 4 rekatlık namaz ve tarifi!
Miraç kandiline sayılı günler kala vatandaşlar, 4 rekatlık Miraç günü namazı! Recep ayının 27. günü ( Miraç Kandili günü) kılınacak 4 rekatlık namaz nasıl kılınır, hangi sureler okunur? merak ediyor. Peki, Miraç kandili günü hangi güne denk geliyor? Miraç kandili gününde kılınacak 4 rekatlık namaz nedir? Miraç gününde kılınacak olan 4 rekatlık namazın tarifi nasıldır? İşte bilgiler...
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.
- Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece
- Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre
[4 REKATLIK NAMAZIN TARİFİ]
Tabi'inin büyüklerinden olan Hasen el-Basrî (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
"Receb'in 27. günü olunca, Abdullâh ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma) sabahleyin îtikâfa girip öğlen vaktinden önceki kerâhat saatine kadar namaza devam ederdi.
Öğleni kılınca kısa bir nafile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra 4 rekat kılar ve her rekatta 1 Fatiha, birer tane Felak ve Nas sureleri, 3 Kadir Suresi ve 50 İhlas Suresi okurdu. Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve 'Bugün Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı.' derdi."
(Kaynak : Abdülkadir el-Geylâni, el-Ğunye)
Namazda hangi rekatta neler okunacak aşağıdaki gibidir:
- 1. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi
- 2. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi
- 3. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi
- 4. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi
Yukarıda anlattığımız bu namaz 28 Şubat 2022 Pazartesi günü kılınacaktır, 27 Şubat'ta değil. 28 Şubat Miraç kandilinin günüdür. 28 Şubat Pazartesi öğlen namazından sonra bu namazı eda edebilirsiniz.