4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı
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4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı

05.10.2020 23:50 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:09

İspanya'da 14 yaşındaki kız, katıldığı doğum günü partisinde 4 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Olayın ardından kız, bir şahıstan kendisini evine bırakmasını istedi. Ancak araç sürücüsü de kıza cinsel istismarda bulundu.

İspanya'nın Valencia şehrinde 14 yaşındaki kız, doğum günü partisinde dört şahsın cinsel istismarına maruz kaldı. Olay sonrası kız, bir kişiden kendisini eve bırakmasını istedi. Araç sürücüsü, cinsel ilişkiye girme karşılığında eve bırakacağını söyledi. Şahıs, daha sonra kıza cinsel istismarda bulundu.

Olaydan sonra polis, dört kişiyi gözaltına aldı. Tecavüzcüler ifadelerinde, kızın kendi isteği ile ilişkiye girdikleri söylediler.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşları 18-25 arasında değişen 20 davetlinin katıldığı bir doğum günü partisinde meydana geldi. Olay, genç kızın başına gelenleri bir arkadaşına anlatmasından sonra ortaya çıktı. Olay günü altı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan altı kişiden ikisi cinsel istismara katılmadıkları gerekçesi ile serbest bırakılırken dört kişi tutuklandı.

4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı
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