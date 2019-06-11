Anahtarını almayı unutan genç kadının feci sonu! 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark eden genç kadın, pencereden içeriye girmek isterken 4. kattan apartman boşluğuna düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti
Samsun'da anahtarı almayı unutunca 4'üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşen ana sınıfı öğretmenliği mezunu genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrdem Karlı (21), alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Karlı, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Havalandırma boşluğundan 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden içeri girmeye çalışan genç kadının tutunduğu anten kablosu koptu. Apartman boşluğuna düşen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Eve gelen yakınları İrdem'in evde olmayıp alışveriş poşetinin kapı önünde olduğunu fark edince meraklanıp polise kayıp başvurusunda bulundu. Aramaya çıkan aile fertleri, İrdem'in havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. İlçedeki 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Ana sınıfı öğretmeni olmak için stajını tamamladığı öğrenilen İrdem Karlı'nın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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demekki eceli gelmiş Allah rahmet etsinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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çok üzücü. . . türk insanı olarak biz işin kolayı (eve çilingir çağırmak) varken ne yazık ki anlık düşüncelerle tehlikeli hareketler yapmaktan çekinmiyoruz. bazen de böyle acı tablolarla karşılaşıyoruz. Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Öğretmen olmuş bir insan böyle cahillik nasıl yapar ? yazık Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırÖĞRETSENE...: öğretmenler robot mu ? hiç hata kusur işlemezler mi ?2 3 Yayından Kaldır
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Bazen öyle acil bir şekilde eve girmesi gerekiyor ki insanın. . . Çok çeşitli ihtiyaçları olabiliyor ve alternatifleri düşünemiyor bile. O yüzden hata olarak görmemek lazım, ömrü tamamlanmış genç yaşta. Allah mekanını cennet yapsınCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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