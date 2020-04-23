4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
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4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar boş kalırken, muhabirler İstanbul'da eşine az rastlanır kareleri kaydetmeyi başardı.

23.04.2020 07:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:22
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar boş kaldı.

Çin'in Vuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'la mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınıyor.

16 MİLYONLUK KENTTE SESSİZLİK HAKİM

Alınan son kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte 16 milyon nüfuslu megakent sessizliğe büründü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydanı gibi normal zamanlarda çok yoğun olan yerlerin bomboş görüntülenmesi, eşine az rastlanır bir olay olarak tarihe geçti.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlamasına denk gelmesi nedeniyle yasağın ilk 2 gününde marketlerde kısmi çalışma saatleri uygulanacak, fırınlar ise hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLER İLK İKİ GÜN SINIRLI SÜREDE AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlamasına denk gelmesi nedeniyle yasağın ilk 2 gününde marketlerde kısmi çalışma saatleri uygulanacak, fırınlar ise hizmet vermeye devam edecek. Marketler, 23 ve 24 Nisan'da 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacak fakat hafta sonu tamamen kapalı olacak. Fırınlar da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ekmek dağıtım araçlarıyla ekmek dağıtımı gerçekleştirilecek.

4 günlük yasak başladı! İstanbul bu sabah, böyle görüntülendi

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK

Restoran, lokantalar ve tatlıcılar da kısıtlama süresince paket servisi yapabilecek. Eczaneler kısıtlama süresince açık.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞACAK

Temel ihtiyaçlara yönelik iş yerleri ve kamu kurumları ile buralarda çalışanlar kısıtlamadan muaf. Çalışanlar için toplu taşıma araçları, belirli saat aralıklarıyla hizmete devam edecek.Kısıtlama 26 Nisan pazar gecesi gece 24'te sona erecek. Kısıtlamaya uymayanlara, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

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4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi

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