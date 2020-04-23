4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim
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Kadıköy Meydanı, İstanbul, Haber

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

23.04.2020 07:25 | Son Güncelleme: 23.04.2020 07:27
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim

İSTANBUL - Kovid-19 mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınıyor alınan önlemlerde devam ettiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakim

Kaynak: İHA

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