4. Gedelek Turşu Festivali Başladı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen "4. Gedelek Turşu Festivali" başladı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen "4. Gedelek Turşu Festivali" başladı.
Orhangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin kortej yürüyüşüne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti Bursa milletvekilleri İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Bennur Karaburun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Çağlayan, festivalde yaptığı konuşmada, göreve geldiği 2014'te en önemli gıda ürünlerinin başında gelen turşu üretimi için festival organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl festivalin 4'üncüsünü yapıyoruz. Gedelek turşusuna değer katmak, Gedelek'i marka haline getirmek için uğraş veriyoruz." dedi.
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ergün Efendioğlu da bir kentin gıda değerine daha fazla değer katmanın coğrafi işaretten geçtiğini dile getirerek, "Oda olarak bir süredir devam eden 'Gedelek Turşusu' için coğrafi işaret alma çalışmalarımızı olumlu bir şekilde sonuçlandırdık. Festival ile de turşu üretimine ve turşu ticaretine daha fazla değer katacağız." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından festivale katılanlar, turşu stantlarının açılışını yaparak stantları gezdi.
Stantlardaki 40'tan fazla çeşit turşu hakkında bilgi alan protokol üyelerine turşu ikram edildi.